Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Stadtteil Winterhude sind Unbekannte in einen Club eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Dabei stießen sie am Donnerstag auf eine 53-jährige Angestellte und bedrohten sie mit einer Waffe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Unter vorgehaltener Pistole forderte einer der Täter die Frau auf, ihm Bargeld zu geben. Schließlich flohen die Täter mit dem Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung habe zunächst kein Ergebnis gebracht.