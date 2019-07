Trickbetrug: Haftbefehl gegen falschen Polizeibeamten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach einem versuchten Trickbetrug, bei dem sich ein 49-Jähriger als Polizeibeamter ausgegeben haben soll, sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige hatte nach Ermittlungen der Polizei am Dienstag vergangener Woche einen 72-Jährigen in Hamburg-Rissen angerufen, sich als Polizeibeamten ausgegeben und den Senioren mit erfundenen Geschichten dazu gebracht, einen größeren Bargeldbetrag bei seiner Bank abzuheben, teilte die Polizei am Montag mit. Der 72-Jährige schöpfte aber Verdacht und wählte den Notruf. Zu einer vereinbarten Geldübergabe erschienen dann auch Zivilfahnder der Polizei, die den polizeibekannten 49-Jährigen festnahmen. Ein Komplize des Mannes entkam unerkannt.

Die Polizei wies in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Polizeibeamte am Telefon nicht zur Über- beziehungsweise Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen auffordern würden. Auch Fragen zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen würden sie am Telefon nicht stellen, schon gar nicht nach Geldverstecken fragen. "Sind Sie sich unsicher, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie den Betrüger los. Aufzulegen ist in solchen Fällen nicht unhöflich, sondern wichtig", hieß es in der Mitteilung der Polizei.