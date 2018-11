Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine Person mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe hat am Montag Alarm an einer Schule in Hamburg-Alsterdorf ausgelöst. Starke Einsatzkräfte hätten die Schule überprüft, teilte die Polizei über Twitter mit. Dabei sei die Person mit der sogenannten Anscheinwaffe aus einer nahe gelegenen Theaterakademie angetroffen worden. Die Polizei habe daraufhin ihren Einsatz beendet.