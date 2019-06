Taxifahrer in Hamburg mit Schusswaffe bedroht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Taxifahrer ist im Hamburger Stadtteil Jenfeld Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Als der 54 Jahre alte Fahrer am frühen Sonntagmorgen an einer Bushaltestelle auf einen Fahrgast wartete, setzte sich ein Mann auf die Rückbank und bedrohte den Taxifahrer mit einer Schusswaffe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dann forderte der Täter den Angaben zufolge Geld und floh mit dem Portemonnaie des Fahrers. Der 54-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos.