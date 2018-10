Streitschlichter am Auge verletzt: Mann in Bremen gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fünf Tage nach der schweren Verletzung eines Streitschlichters auf der Hamburger Reeperbahn hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in Bremen festgenommen. Der 32-jährige habe am Freitag bei einer Wohnungsdurchsuchung eingeräumt, den Mann auf St. Pauli mit einem Glas verletzt zu haben, teilte die Polizei mit. Der 21-Jährige hatte am frühen Sonntagmorgen versucht, einen Streit vor einem Club auf St. Pauli zu schlichten und war dabei von mehreren Personen angegriffen worden. Er verlor ein Augenlicht und erlitt eine Schnittverletzung am Unterarm.

Die Polizei hatte nach der Tat mehrere Personen überprüft und war zunächst davon ausgegangen, dass der 32-Jährige selbst Opfer einer Körperverletzung geworden sei. Weitere Ermittlungen ergaben jedoch einen Tatverdacht. Die Beamten durchsuchten auch die elterliche Wohnung des 32-Jährigen in Hamburg und stellten Beweismittel sicher, wie es weiter hieß.