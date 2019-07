Streit in Hamburg eskaliert: zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Unbekannter hat im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne bei einem Streit zwei Männer mit einer Stichwaffe schwer verletzt - einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei kam es in der Nacht zum Freitag aus bisher unbekannten Gründen in einer Parkanlage zu einem Streit unter den drei Männern. Der Täter habe nach ersten Ermittlungen unvermittelt eine Stichwaffe gezogen und die beiden anderen verletzt. Um was für eine Waffe es sich genau handelt, war zunächst unbekannt. Die Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter ergriff die Flucht. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Eine Mordkommission ermittelt.