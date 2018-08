Stieftochter getötet: Motiv Trennung von der Mutter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Motiv eines 49-Jährigen, der seine Stieftochter in Hamburg-Hamm getötet haben soll, ist nach ersten Ermittlungen die Trennung von der Mutter der jungen Frau. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit - konnte aber noch keine weiteren Details dazu nennen. Ob aus Rache oder Verzweiflung - das alles werde derzeit noch geprüft. Der Mann steht im Verdacht, seine 24 Jahre alte Stieftochter am Mittwoch in ihrer Wohnung erdrosselt zu haben.

Laut Ermittlern informierte der tatverdächtige Deutsche seine von ihm getrennt Ex-Frau per Handy in einer Textnachricht darüber, die Tochter getötet zu haben. Außerdem kündigte er seinen Suizid an. Die Frau alarmierte die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung wurde die Leiche des Mannes laut Polizei in Hamburg-Billstedt an einem Strommasten gefunden. Der 49-Jährige ist der Stiefvater, zunächst hatte es heißen, die 24-Jährige sei die gemeinsame Tochter des Paares.