Spaziergängerin findet Horn eines Nashorns in Hamburger Wald

Hamburg (dpa/lno) - Eine Spaziergängerin hat in einem Hamburger Wald das Horn eines Nashorns gefunden. Es lag eingewickelt in Zeitungspapier und in einer Plastiktüte am Wildschutzzaun der Autobahn 7 in Hamburg-Harburg, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Das 45 Zentimeter lange Horn wurde kriminaltechnisch untersucht und die Fachdienststelle Artenschutz ermittelt.

Wie das Horn in das Waldstück gelangen konnte, war zunächst unklar. "Wir vermuten, dass es aus einem Auto geworfen wurde, da sich die Fundstelle unterhalb einer Brücke über die Autobahn 7 befindet", sagte ein Polizeisprecher. Nashörner sind nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen streng geschützt. Das Horn ist vor allem in Asien äußerst begehrt, da ihm potenzsteigernde Wirkung nachgesagt wird. Mit dem illegalen Handel werden weltweit Millionen umgesetzt.