Razzia nach Messerattacke auf St. Pauli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach einer blutigen Messerattacke vor knapp einer Woche im Hamburger Stadtteil St. Pauli ist die Polizei zu einer Razzia ausgerückt. Im Visier der Ermittler stand ein Lokal in der Silbersackerstraße, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum vergangenen Sonntag waren zwei 21 Jahre alte Männer verletzt worden. Hintergrund sei wohl ein Streit der beiden mit einer Frau gewesen, hieß es. Kurz darauf tauchte eine Gruppe von zehn bis zwölf Personen auf und griff die Männer an. Einige der Täter, die vermutlich aus dem Rockermilieu kommen, flohen in das nahe gelegene Lokal in der Silbersackerstraße. Zum Ergebnis der Razzia machte die Polizei zunächst keine Angaben.