Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei ist mit einer Razzia in der Hafenstraße der Hansestadt gegen die Drogenszene vorgegangen. Mit mehreren Einsatzwagen fuhren die Beamten am Donnerstag an einem Haus vor. "Die Polizeiaktion läuft noch", sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Festnahmen wollte er nicht bestätigen. Wegen besetzter Häuser ist die Hafenstraße im Stadtteil St. Pauli immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Zuvor hatten mehrere regionale Medien darüber berichtet.