Raubüberfall in Hamburg-Oldenfelde

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg-Oldenfelde ist eine Seniorin in ihrem Haus von drei unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt worden. Die drei maskierten Täter sind am Samstagnachmittag in das Haus der 76-Jährigen eingedrungen und haben mehrere Wertgegenstände geraubt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau hatte den Männern arglos die Tür aufgemacht, weil sie ein Paket erwartete. Einer der Täter soll eine Schusswaffe getragen haben. Sie entwendeten auch Waffen der Sportschützin, die sie während des Überfalls fesselten - zudem sollen sie ihr Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Sie wurde nach dem Überfall in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Täter flohen. Das zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.