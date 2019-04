Polizistin angegriffen: Täter erleidet Herzstillstand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Polizeieinsatz in Hamburg-Rotherbaum hat ein Mann eine junge Beamtin mit einem Messer im Gesicht verletzt. Die 20-Jährige war mit einem Kollegen am Montag zu einer Werkstatt gerufen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort hatte der mutmaßlich psychisch auffällige Deutsche unvermittelt einen Mitarbeiter mit den Fäusten angegriffen. Der Onkel des Angreifers und weitere Mitarbeiter brachten den 27-Jährigen in ein Büro. Als die Beamten den Raum betraten, griff der Mann zu einem Messer. Nach dem Angriff auf die Polizistin konnte der Angreifer entwaffnet werden. Dennoch verletzte er den zweiten Polizisten durch Schläge und Tritte. Der 31-Jährige erlitt Prellungen im Gesicht.

Weitere Beamte brachten den 27-Jährigen gefesselt ins Kommissariat. Ein Amtsarzt habe der Fixierung des Mannes zugestimmt. Als sich der 27-Jährige beruhigt zu haben schien, nahmen ihm die Polizisten die Fesseln ab und wollten ihn in eine Zelle bringen. Dabei habe er jedoch erneut erheblichen Widerstand geleistet und plötzlich einen Herz- und Atemstillstand erlitten. Der Mann sei unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht worden und liege auf der Intensivstation.