Polizisten erwischen Hostel-Einbrecher in St. Pauli

Hamburg (dpa/lno) - Hamburger Polizisten haben einen Einbrecher in St. Pauli auf frischer Tat ertappt. Der 37 Jahre alte Mann sei gemeinsam mit einem Komplizen am Freitagabend in ein Hostel eingestiegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zivilfahnder beobachteten die beiden Männer. Über ein Baugerüst erreichten die Einbrecher ein gekipptes Fenster, durch das sie in das Hostel kletterten. Kurz darauf flüchteten sie mit zwei Koffern. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest, sein Komplize konnte entkommen. Der Festgenommene soll für mindestens zwei weitere Einbrüche verantwortlich sein.