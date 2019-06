Polizist schießt bei Verkehrskontrolle auf Autofahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Polizist hat bei einer Verkehrskontrolle in Hamburg auf einen Kleinlaster-Fahrer geschossen, der auf einen Beamten zugefahren war. Die Streifenpolizisten wollten den Fahrer des Transporters am Sonntag anhalten und überprüfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 35-Jährige habe die Anhaltezeichen jedoch ignoriert und sei über mehrere rote Ampeln gefahren. Als er schließlich gestoppt wurde und die Beamten zum Transporter gingen, fuhr er den Angaben zufolge wieder los. Ein Polizist habe die Fahrerscheibe eingeschlagen, es sei ihm jedoch nicht gelungen, den Mann aufzuhalten. Der 35-Jährige fuhr vorwärts auf einen der Beamten zu, wie die Polizei weiter mitteilte. Daraufhin habe der Polizist auf das Auto geschossen.

Der Fahrer erlitt demnach eine leichte Kopfverletzung. Es sei jedoch noch nicht klar, ob diese durch den Schuss oder durch Glassplitter entstanden war. Bei der Durchsuchung des Sprinters wurden Kleinstmengen an Drogen und 16 000 Euro sichergestellt.