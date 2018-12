Polizeibeamte beobachten Taschendiebstahl: Festnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 30-Jähriger ist in Hamburg-St.Pauli festgenommen worden, nachdem er von Zivilfahndern bei einem Taschendiebstahl beobachtet wurde. Der Mann zog am Samstagmorgen einen vermutlich stark angetrunkenen 18-Jährigen nah an seinen Körper und entwendete dabei etwas aus seiner Hosentasche, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest und fanden bei seiner Durchsuchung eine Mastercard des 18-Jährigen sowie vermutlich gestohlenes Bargeld. Der bereits polizeibekannte Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Am Sonntagmittag lag einem Sprecher zufolge zunächst noch kein Ergebnis der Vorführung vor.