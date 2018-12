Polizei warnt vor gesuchtem Straftäter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Soltau (dpa/lni) - Die Polizei im Heidekreis fahndet nach einem verurteilten Straftäter. Der 31-Jährige sei möglicherweise bewaffnet, warnte eine Sprecherin am Freitag. Der unter anderem wegen Automatensprengungen verurteilte Mann habe in der Nacht auf Donnerstag in Hamburg-Neuengamme unbemerkt flüchten können, als SEK-Beamte ihn fassen wollten, hatte die "Bergedorfer Zeitung" (Freitag) zuvor berichtet.

Besonders auffällig bei dem Gesuchten seien zwei Tätowierungen im Gesicht, sagte die Polizeisprecherin in Soltau. Unter dem linken Auge des Gesuchten sei ein kleines Kreuz tätowiert. Außerdem stehe auf der linken Wange der Schriftzug "Misanthrop" tätowiert. Mehrere markante Tätowierungen hat der Mann auch am Hals, so den Schriftzug "Rest in Peace" und einen Kussmund. In der letzten Zeit habe sich der Mann im Bereich Hamburg-Altengamme aufgehalten.