Polizei verhaftet drei mutmaßliche Kokain-Dealer

Hamburg (dpa/lno) - Wegen des Imports größerer Mengen Kokains hat die Polizei am Donnerstag drei Männer verhaftet und sechs Wohnungen in Hamburg und Schleswig-Holstein durchsucht. Im Mittelpunkt der seit Monaten andauernden Ermittlungen stehen zwei 42-jährige und 28-jährige Männer, teilte die Polizei mit. Der jüngere der beiden Tatverdächtigen habe mit Sportbooten gehandelt und offenbar die Überführung einer Jacht aus Brasilien zur Einfuhr einer größeren Menge Kokain nutzen wollen. Vor einem Jahr stellten brasilianische Sicherheitsbehörden im Hafen von Santos eine Jacht mit 233 Kilo Kokain sicher, das den beiden Verdächtigen und einem weiteren 39-jährigen Geschäftspartner des 28-Jährigen zugeordnet werden konnte. Bei den Durchsuchungen wurden zahllose Beweismittel sichergestellt; die Ermittlungen dauern an.