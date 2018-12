Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zahlreiche Einsatzkräfte der Hamburger Polizei haben am Samstagabend in einem Hotel nach einem Straftäter gesucht. Es gebe Hinweise darauf, dass sich der Gesuchte in dem Hotel an der Kurt-Schumacher-Allee aufhalte, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte überprüften das nun. Wegen des großen Einsatzes und zahlreicher Polizeiwagen sei wohl auch der Verkehr in der Gegend beeinträchtigt. Warum der Straftäter gesucht wird, war zunächst nicht bekannt.