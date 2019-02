Polizei stürmt Wohnungen in Hamburg-Steilshoop: Festnahmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am frühen Dienstagmorgen zwei Wohnungen im Hamburger Stadtteil Steilshoop gestürmt. Dabei wurden fünf Menschen in der Nähe des Einkaufszentrums am Schreyerring festgenommen, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Hintergrund des Einsatzes sollen Rauschgiftdelikte sein. Ein Mann wurde bei dem Zugriff leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Genauere Informationen wollte die Polizei im Lauf des Tages bekannt geben.