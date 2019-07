Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Polizisten haben in Hamburg-Wilhelmsburg einen Mann angeschossen, als er ein Auto aufbrechen wollte. Der Vorfall habe am frühen Mittwochmorgen stattgefunden, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" sind zwei Schüsse gefallen. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiterhin. Er sei nicht in Lebensgefahr, sagte die Polizei.