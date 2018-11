Polizei öffnet Wohnung von psychisch Krankem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Spezialkräfte der Hamburger Polizei haben am Donnerstag die Wohnung eines psychisch Kranken im Stadtteil Fuhlsbüttel geöffnet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, musste der notärztliche Dienst den Mann dringend untersuchen. Der Patient habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Nach dem Polizeieinsatz habe ein Arzt den Mann untersuchen können. Er sei in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.

Erst am 24. September hatte es in Hamburg-Eißendorf einen schweren Zwischenfall gegeben, als der Zuführdienst des Bezirksamts Altona einen psychisch Kranken in eine Klinik bringen wollte. Er übergoss zwei Behördenmitarbeiter mit einer brennenden Flüssigkeit. Ein 50-Jähriger starb, ein 59-Jähriger und der 28 Jahre alte Täter wurden lebensgefährlich verletzt.

Am 14. Oktober hatte die Spezialeinheit der Polizei einen psychisch auffälligen Mann in Wandsbek überwältigt. Der Mann hatte sich mit einer Gaspistole in seiner Wohnung verschanzt.