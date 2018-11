Polizei nimmt mutmaßliche Dealer nach Verfolgungsfahrt fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach einer Verfolgungsfahrt haben Hamburger Polizisten am Mittwoch drei mutmaßliche Drogendealer in Wedel (Kreis Pinneberg) festgenommen. Die Beamten hatten zuvor mehrere Männer beobachtet, die in einem geparkten Auto in Hamburg-Rissen offensichtlich ein Drogengeschäft abwickelten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als das Auto davonfuhr, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und versuchten den Wagen anzuhalten. In Wedel rammte der Fahrer ein geparktes Fahrzeug, einer der Insassen stieg aus und flüchtete. Die übrigen drei Männer im Auto - 23, 24 und 29 Jahre alt - wurden festgenommen.

Die Beamten fanden bei dem 24 Jahre alten Fahrer mehrere Gramm Kokain und gut 600 Euro mutmaßliches Dealgeld. Im Auto, das gestohlene Kennzeichen hatte, stellten sie noch 1,2 Kilo Marihuana und 105 Gramm Haschisch sicher. Eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 24-jährigen Deutschen förderte den Angaben zufolge weiteres mutmaßliches Dealgeld in Höhe von mehr als 4000 Euro sowie Streckmittel, Pfefferspray und eine Luftdruckpistole zutage. Da sich keine Haftgründe ergeben hätten, seien die drei Verdächtigen wieder freigelassen worden.