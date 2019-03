Polizei nimmt Intensivtäter nach Einbruchversuch fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach einem versuchten Einbruch in das Geschäft eines Lieferdienstes im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld haben Polizisten zwei Tatverdächtige am frühen Sonntagmorgen festgenommen. Die beiden Intensivtäter seien für einen weiteren Einbruch wenige Stunden zuvor in ein nahe gelegenes Waschcenter verantwortlich, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie konnten auf Bildern einer Überwachungskamera identifiziert werden.

Eine Frau war gegen 4.00 Uhr auf vier Männer aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Beamten ergriffen die Männer die Flucht. Diensthund "Didier" beendete den Fluchtversuch eines 21-Jährigen. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Wenig später nahmen die Beamten auf einer Baustelle in Tatortnähe einen 17-Jährigen fest. Beide sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. Die anderen Männer entkamen unerkannt.