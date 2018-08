Polizei ermittelt wegen Sexualdelikts gegen Achtjährige

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein achtjähriges Mädchen soll am Dienstag in Hamburg-Ohldorfs Opfer eines Sextäters geworden sein. Der etwa 18 Jahre alte Mann sei dem Kind in ein Mehrfamilienhaus gefolgt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im Treppenhaus soll er das Mädchen festgehalten und sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen haben. Als ein Zwölfjähriger hinzukam, sei er aus dem Haus geflüchtet und mit einem Fahrrad davon gefahren.

Erst kürzlich hatte die angebliche Vergewaltigung einer 14-Jährigen in der Hamburger Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Ein 30 Jahre alter Afghane wurde als mutmaßlicher Täter verhaftet, nach wenigen Tagen aber wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Staatsanwaltschaft an.