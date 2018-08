Per Haftbefehl gesuchter Mann verletzt zwei Bundespolizisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat am Hamburger Hauptbahnhof zwei Bundespolizisten verletzt. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, attackierte der 26-Jährige die Beamten am Donnerstag, als diese seine Personalien überprüfen wollten. Einem Bundespolizisten drückte er demnach einen Daumen tief in das linke Auge, ein weiterer erlitt Blutergüsse. Der 26-Jährige konnte mit Hilfe zusätzlich angeforderter Einsatzkräfte überwältigt werden.

Die Überprüfung der Personalien auf dem Polizeirevier ergab drei Haftbefehle gegen den Mann, sowie fünf Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften wegen diverser Straftaten. Der Gesuchte wurde in eine U-Haftanstalt gebracht.