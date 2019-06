Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem tödlichen Schuss in Hamburg-Lohbrügge hat sich ein Verdächtiger bei der Polizei gestellt. Zwei weitere Verdächtige seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Auch eine mutmaßliche Tatwaffe wurde demnach sichergestellt. Am Donnerstagabend war ein Mann am Lohbrügger Markt erschossen worden.