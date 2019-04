Nach sexuellem Übergriff auf Frau: Polizei sucht Täter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige in Hamburg sucht die Polizei nach dem Täter. Der bislang unbekannte Mann soll die junge Frau in Hamburg-Neugraben sexuell belästigt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann habe die 19-Jährige am frühen Samstagmorgen während ihres Heimwegs von hinten gepackt und in eine Hecke gezerrt. Dort habe er sie auf den Boden gedrückt und versucht, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Weil sich die Frau wehrte und auch zwei Passanten in der Nähe waren, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.