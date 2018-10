Nach Krawallen bei HSV-Abstieg weitere Verdächtige bekannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat fünf weitere Männer identifiziert, die an den Krawallen beim HSV-Abstiegsspiel im Mai beteiligt gewesen sein sollen. Gegen alle Beschuldigten ermittele nun das Landeskriminalamt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie hatte vor wenigen Tagen mit Fotos eine öffentliche Fahndung nach insgesamt 17 Männern eingeleitet, die unter dem Verdacht des schweren Landfriedensbruchs stehen. Zwei waren daraufhin bereits am Montag als identifiziert gemeldet worden.

Der HSV war vor knapp fünf Monaten trotz eines 2:1-Siegs gegen Borussia Mönchengladbach zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Schätzungen zufolge hatten rund 100 Menschen kurz vor Abpfiff in einer mutmaßlich geplanten Aktion Böller, Rauchtöpfe und bengalische Lichter gezündet. Die Partie musste für längere Zeit unterbrochen werden.