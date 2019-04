Nach gewaltsamem Tod von Obdachlosem: Belohnung für Hinweis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen im vergangenen Sommer hat die Hamburger Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 2000 Euro für den entscheidenden Hinweis auf den Täter ausgesetzt. Der 35 Jahre alte Obdachlose war am 30. August in einem Park in St. Pauli zusammengebrochen und am Tag darauf an schweren inneren Verletzungen im Krankenhaus gestorben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 35-Jährige ein oder zwei Tage zuvor erheblich geschlagen und getreten wurde. Am 28. August habe er sich zusammen mit anderen Obdachlosen vor dem Eingang eines Einkaufszentrums in Hamburg-Altona aufgehalten. Die Mordkommission ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an eine Polizeidienststelle.