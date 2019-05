Mutmaßlich psychisch kranker Mann nach Fixierung gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der vermutlich psychisch kranke Mann, der vor einer Woche in Hamburg-Rotherbaum zwei Polizisten verletzt und später auf der Wache einen Herz- und Atemstillstand erlitten hat, ist tot. "Das ist richtig", sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Weitere Angaben wollte sie nicht machen. Laut einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" starb der Mann am Montag im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Die Todesermittler seien angewiesen worden, eine Eilsektion durchzuführen. Außerdem sei das Dezernat Interne Ermittlungen eingeschaltet worden.

Am vergangenen Montag waren zwei Beamte - eine 20-jährige Auszubildende und ihr 31 Jahre alter Kollege - zu einer Werkstatt in der Nähe des Dammtor-Bahnhofs gerufen worden. Dort hatte ein 27-Jähriger einen Mitarbeiter mit den Fäusten angegriffen. Der Onkel des Angreifers und weitere Mitarbeiter brachten den 27-Jährigen in ein Büro. Als die Beamten den Raum betraten, habe der Mann ein Messer gezogen und die Polizistin im Gesicht verletzt. Ihr Kollege und der Onkel hätten den Angreifer entwaffnen können. Dennoch verletzte der 27-Jährige den zweiten Polizisten durch Schläge und Tritte.

Auf dem Kommissariat nahmen ihm die Polizisten die Fesseln ab und wollten ihn in eine Zelle bringen. Dabei habe er erneut erheblichen Widerstand geleistet und plötzlich einen Herz- und Atemstillstand erlitten. Der Mann sei unter Reanimationsbedingungen ins UKE gebracht worden, hieß es. Der 27-Jährige hatte sich nach dpa-Informationen vor der Tat längere Zeit in einer psychiatrischen Klinik befunden.

Erst am Ostersonntag war es in Hamburg zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ein 34-Jähriger hatte einen Herzstillstand erlitten, nachdem ihn Mitarbeiter des UKE-Sicherheitsdiensts gewaltsam fixiert hatten. Der Mann starb wenige Tage später.