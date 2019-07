Mit Haftbefehl gesuchter Mann am Bahnhof Altona festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein mit Haftbefehl gesuchter 53-Jähriger ist am Freitag am Bahnhof Altona in Hamburg festgenommen worden. Beamten haben den polizeibekannten Mann überprüft und festgestellt, dass er seit drei Tagen mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht wird, wie die Polizei mitteilte. Der 53-Jährige sei in eine Haftanstalt gebracht worden, nachdem er den haftbefreienden Betrag von 510 Euro nicht bezahlen konnte. Die Ersatzfreiheitsstrafe für den Mann betrage 85 Tage.