Mindestens 32 Einbrüche: Polizei überführt 22-Jährigen

Hamburg (dpa/lno) - Ein 22-Jähriger soll in Hamburg und Schleswig-Holstein in mindestens 32 Wohnungen und Häuser eingebrochen sein. Der Mann war bereits im Juni bei einem Einbruch festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige soll die Einbrüche im Zeitraum zwischen März 2016 und Juni 2018 in Norderstedt, Glinde und Kiel in Schleswig-Holstein, aber auch in elf Hamburger Stadtteilen wie Groß Flottbek und Bergedorf begangen haben.

Die Ermittler hatten 520 Betroffene von Haus- und Wohnungseinbrüchen aufgefordert, eine Diebesgutdatenbank durchzugehen und nach gestohlenen Gegenständen zu schauen. Auf diese Weise erkannte etwa einer der Beklauten eine Schmuckschatulle wieder, die im Juni bei dem 22-Jährigen sichergestellt worden war. Unter anderem anhand von Fingerabdrücken und DNA-Abgleichen konnten dem Mann zehn Taten in der Metropolregion Hamburg nachgewiesen werden. Rund zwanzig Fälle konnten ihm zugeordnet werden, in dem unter anderem seine Vorgehensweise bei verschiedenen Einbrüchen verglichen und analysiert wurde, sagte eine Polizeisprecherin.