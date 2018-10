Messerattacke auf St. Pauli: Zeugen gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zwei 21-jährige Männer sind im Hamburger Stadtteil St. Pauli von einer Gruppe Unbekannter angegriffen und verletzt worden. Einer der Männer wurde dabei mit einem Messer in der Nacht zu Sonntag am Unterkörper verletzt, zudem wurden beide im Gesicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Beide Verletzten sind in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Der Attacke vorausgegangen war Polizeiangaben zufolge ein Streit der beiden 21-Jährigen mit einer Frau, als plötzlich eine Gruppe von zehn bis zwölf Personen auftauchte und die Männer angriff. Einige der Täter flohen noch vor Eintreffen der Beamten mit einem Fahrzeug, andere in ein nahe gelegenes Lokal. Weil das Lokal verschlossen war, wurde über die Staatsanwaltschaft Hamburg ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte die Polizei keine Tatverdächtigen mehr fassen. Vermutlich waren sie durch einen Hintereingang geflohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.