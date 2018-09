Mehr als 330 Kontrollen wegen Drogenkriminalität in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg sind in den vergangenen Tagen 333 Menschen im Zusammenhang mit Drogenkriminalität kontrolliert worden. Nach Polizeiangaben verhängten Rauschgiftfahnder zwischen Freitag- und Sonntagmorgen 162 Aufenthaltsverbote in den Stadtteilen St. Georg, St. Pauli und Sternschanze und nahmen mehrere Tatverdächtige fest.

Unter anderem wurden die Beamten auf einen 18-Jährigen aufmerksam, den sie am Freitagabend beim Verkauf von Marihuana beobachteten. Wie sich herausstellte, war er zuvor bereits mehrfach wegen Drogenhandels in Erscheinung getreten. Der junge Mann hatte laut Polizei vier Beutel Marihuana und 140 Euro mutmaßliches Dealer-Geld bei sich. Er sei einem Haftrichter vorgeführt worden.

Mit knapp 290 Euro mutmaßlichem Dealer-Geld und knapp 14 Gramm Heroin nahmen die Fahnder außerdem einen 33-Jährigen am Samstag fest. Auch er kam vor einen Haftrichter. Ob in den beiden Fällen Haftbefehle erlassen wurden, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen.