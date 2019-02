Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein maskierter Mann hat ein Hotel im Hamburger Stadtteil Altona überfallen und dabei einen kleinen Geldbetrag erbeutet. Der Unbekannte betrat das Gebäude am Sonntagabend um kurz vor 22.00 Uhr, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Anschließend habe er einen Mitarbeiter mit einem metallischen Gegenstand bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Er konnte in unbekannte Richtung flüchten.