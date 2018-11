Mann verletzt von ihm getrennte Frau auf Hochzeitsparty

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 30-jähriger Mann soll auf einer Hochzeitsfeier in Hamburg-Wilhelmsburg vier Menschen angegriffen und verletzt haben - darunter seine von ihm getrennt lebende Frau. Der Mann war am Samstagabend nicht eingeladen, kam aber trotzdem zur Feier und griff seine in Trennung von ihm lebende Frau unvermittelt an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach soll er die 27-Jährige mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die 48 Jahre alte Mutter der Frau versuchte, sich einzumischen und wurde ebenfalls von dem Mann geschlagen.

Als die beiden Frauen kurz darauf mit zwei Männern im Alter von 23 und 53 Jahren zurückkamen, um den Angreifer zur Rede zu stellen, zückte dieser ein Messer und fügte den Männern oberflächliche Schnittverletzungen im Gesicht und am Kopf zu. Den Angaben zufolge lehnten die Verletzten eine ärztliche Behandlung ab. Die beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht, konnten dies aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der 30 Jahre alte Tatverdächtige floh nach dem Vorfall. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten zunächst an.