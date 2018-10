Mann schießt von Balkon: Nachbarn alarmieren Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit einer Schreckschusspistole hat ein Mann in Hamburg vom Balkon seiner Wohnung auf die Straße geschossen. Nachbarn hatten den Mann in der Nacht zum Mittwoch mit der Waffe entdeckt, Schussgeräusche gehört und dann die Polizei gerufen, wie die Beamten mitteilten. Die Polizei forderte Spezialkräfte an und verschaffte sich schließlich Zutritt zu dem Gebäude in der Hamburger Neustadt. Die Polizisten entdeckten den Mann schlafend und fanden die Schreckschusspistole. Gegen ihn werde nun ermittelt, hieß es.