Hamburg (dpa/lno) - Ein Mann ist in Hamburg-Lohbrügge am Donnerstagabend erschossen worden. Einzelheiten oder Hintergründe konnte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei zunächst nicht nennen. Der Polizeieinsatz am Lohbrügger Markt laufe derzeit noch.