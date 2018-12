Im Internet angeboten: Weihnachtsbaum-Diebstahl aufgeflogen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Weil das Beute im Internet zum Kauf angeboten wurde, ist die Hamburger Polizei den mutmaßlichen Weihnachtsbaum-Dieben auf die Schliche gekommen. Bereits in der Nacht zum 5. Dezember waren auf einem Supermarktparkplatz im Stadtteil Bahrenfeld 14 verkaufsfertige Weihnachtsbäume gestohlen worden. Da exakt dieselbe Anzahl an Bäumen am nächsten Abend auf einem Internetportal deutlich günstiger zum Verkauf angeboten worden sei, seien die Ermittler auf den Account der Verkäuferin aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Unter dem Vorwand, zwei der Tannen kaufen zu wollen, vereinbarten die Beamten Anfang vergangener Woche einen Übergabetermin, bei dem die 36 Jahre alte Anbieterin vorläufig festgenommen wurde. In der Wohnung der Frau stellte die Polizei insgesamt neun Bäume sicher. Ob die Frau als Täterin für den eigentlichen Diebstahl in Frage kommt, oder nur für den Verkauf des Diebesgutes zuständig war, sollen weitere Ermittlungen klären.