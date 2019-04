Illegaler Cannabis-Anbau: Polizei nimmt zwei Dealer fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Drogenfahnder der Polizei haben am Donnerstag in Hamburg zwei 19 und 34 Jahre alte Männer festgenommen. Beide stehen im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 19-Jährige wurde demnach beim Dealen am S-Bahnhof Jungfernstieg erwischt. Der 34-Jährige rief die Polizei in Hamburg-St. Pauli auf den Plan, da sich den Angaben zufolge von seiner Wohnung aus starker Marihuanageruch verbreitete. Zunächst habe der Mann angegeben, nur einen Joint geraucht zu haben. Später fand die Polizei in seiner Wohnung aber unter anderem noch eine illegale Cannabis-Aufzuchtanlage sowie ein Kilogramm Marihuana, geringe Mengen Kokain und Waffen.