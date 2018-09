HSV- und St.-Pauli-Anhänger: Polizei verhindert Krawalle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat eine Auseinandersetzung zwischen Anhängern des FC St. Pauli und des Hamburger SV verhindert. Eine Anwohnerin hatte der Polizei am Samstagabend zwischen 150 und 200 schwarz gekleidete Menschen gemeldet. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Anhänger des FC St. Pauli, die sich geschlossen in Richtung Große Freiheit bewegten. Die Polizei bildete vor Ort eine Polizeikette, bei deren Anblick sich die Gruppe auflöste.

Nahezu zeitgleich machte sich eine Gruppe aus etwa 50 schwarz gekleideten Anhängern des HSV auf den Weg in Richtung Reeperbahn. Auch diese löste sich jedoch beim Anblick der eintreffenden Polizisten auf. In der Davidstraße überprüften Beamte später eine Gruppe von acht HSV-Fans. Drei von ihnen wurden aufgrund ihres aggressiven Verhaltens gegenüber den Polizisten in Gewahrsam genommen. Gegen die anderen fünf wurde ein Aufenthaltsverbot verhängt. Ein Aufeinandertreffen der Anhänger beider Vereine konnte verhindert werden, so dass es zu keinen größeren Ausschreitungen kam. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit über 60 Beamten im Einsatz.