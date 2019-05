Handy-Geschäft in Hamburg ausgeraubt: Polizei sucht Täter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Überfall auf ein Handy-Geschäft am Donnerstag fahndet die Hamburger Polizei nach dem Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann habe den Laden im Stadtteil Eppendorf nach bisherigen Ermittlungen gegen 13.00 Uhr betreten und den 31-jährigen Angestellten zunächst in ein Verkaufsgespräch verwickelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dann habe er den Mitarbeiter plötzlich unter Vorhalt einer Waffe aufgefordert, einen Tresor zu öffnen, und ihn gefesselt.

Dem Angestellten sei es jedoch später gelungen, sich in den Keller zurückzuziehen und die Polizei zu alarmieren. Der Verkäufer blieb nach Angaben der Polizei bei dem Überfall unverletzt. Der dunkelhäutige Täter sei mit sechs gestohlenen Handys in Richtung Eppendorfer Baum geflüchtet. Eine Sofortfahndung mit 16 Funkstreifenwagen habe nicht zur Festnahme geführt.