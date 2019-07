Getöteter Obdachloser identifiziert, Grünfläche durchkämmt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zehn Tage nach dem Fund einer Leiche in einem Obdachlosen-Lager in Hamburg-Jenfeld ist die Identität des Opfers geklärt. Es handle sich um einen 41 Jahre alten Obdachlosen aus Polen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler gingen von einem Tötungsdelikt aus.

Etwa 100 Polizisten hatten am Freitag nach Hinweisen der Mordkommission das Gebiet um den Fundort durchkämmt. Sie hätten Beweise gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Zu dem Ergebnis der Suche oder weiteren Details wollte sich der Sprecher zunächst nicht äußern.

Die Leiche war am 9. Juli in einer Grünfläche nahe der A24 gefunden worden. Nach dem Fund hatte die Polizei berichtet, der Mann habe in dem Wohnlager nahe der Autobahn wohl längere Zeit in einem Zelt gelebt.

Die Polizei sucht weiter Zeugen, die einen möglichen Streit beobachtet haben oder Angaben zu dort zu dem Zeitpunkt lebenden Personen machen können.