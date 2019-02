Gestohlene Pkw online angeboten: Haftbefehl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen des Anbietens gestohlener Autos im Internet sitzt ein 50-Jähriger nun im Hamburger Untersuchungsgefängnis. Der Mann wird verdächtigt, in mindestens vier Fällen gestohlene Fahrzeuge mit gefälschten Kennzeichen und Zulassungsbescheinigungen im Netz angeboten zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aufgeflogen sei der Mann, als er am Sonntag versucht habe, den Wagen eines 28-Jährigen für fast 29 000 Euro in Hamburg-Billbrook an einen 51-Jährigen zu verkaufen. Denn kurz vor Ende des Verkaufsgesprächs erschien den Angaben zufolge der rechtmäßige Besitzer des Pkw. Der 28-Jährige hatte seinen Wagen über ein Ortungssystem gesucht, nachdem er das im Raum Nürnberg verliehen Auto nicht zurückerhalten hatte.