Gefährlicher Straftäter aus Maßregelvollzug auf der Flucht

Neustadt/Hamburg (dpa/lno) - Der aus der Forensischen Psychiatrie in Neustadt (Ostholstein) geflohene Straftäter ist auch am Montag weiter auf der Flucht gewesen. Die Fahndung laufe mit Hochdruck, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Flensburg am Nachmittag. Es seien erste Hinweise eingegangen, die nun ausgewertet würden. Der Entwichene, ein 36 Jahre alter Flensburger, gilt als ausgesprochen gefährlich und gewaltbereit. Die Behörden warnten davor, direkt auf den Flüchtigen zuzugehen.

Der Gesuchte war den Angaben zufolge am 17. Dezember 2008 vom Landgericht Flensburg wegen schwerer Brandstiftung verurteilt und in die Klinik eingewiesen worden. Er hatte den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag das verschlossene und gesicherte Fenster seines Zimmers aufgebrochen, sich aus dem Fenster abgeseilt und einen etwa 2,50 Meter hohen Zaun überwunden.

Die AfD im Landtag forderte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) auf, zu erklären, wie es zu der Flucht kommen konnte und welche Maßnahmen ergriffen werden, um Wiederholungen auszuschließen. Der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Claus Schaffer, verwies darauf, dass es nicht das erste Mal gewesen sei, dass in Schleswig-Holstein ein gefährlicher Straftäter aus einer forensischen Fachklinik entwichen sei.

In den sogenannten Maßregelvollzug kommen psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter. Gerichte ordnen die Unterbringung an, sofern Betroffene schuldunfähig oder vermindert schuldfähig sind - und sofern im Falle einer psychischen Störung weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind.

Ein vergangenen Dienstag geflohener Gefangener der Hamburger Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel ist dagegen wieder hinter Gittern. Der 24-Jährige sei am Sonntag von der Polizei verhaftet und wieder in "Santa Fu" untergebracht worden, teilte die Justizbehörde am Montag mit. Der wegen gefährlicher Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilte Mann war bei einer sogenannten Ausführung entkommen. In Begleitung einer Justizbeamtin und zweier ihm nahe stehender Personen hatte er das Arbeitsamt besucht, um seine im Juli anstehende Entlassung vorzubereiten. Auf dem Rückweg in die Anstalt war er nach Angaben der Behörde am U-Bahnhof Hoheluft "überraschend für alle Beteiligten" weggelaufen.