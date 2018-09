Gebäude der Staatsanwaltschaft mit Steinen beworfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine Gruppe von 15 bis 20 Vermummten hat in der Nacht zum Montag das Gebäude der Hamburger Staatsanwaltschaft angegriffen. Die unbekannten Täter hätten zunächst zwei Autoreifen vor dem Gebäude auf dem Gorch-Fock-Wall in Brand gesetzt und anschließend mit Farbe gefüllte Gläser und Pflastersteine gegen die Fenster und Fassade geworfen, teilte die Polizei mit. Mehrere Fensterscheiben seien zu Bruch gegangen. Noch bevor die ersten Polizeikräfte eintrafen, flüchtete die Gruppe vom Tatort. "Derzeit haben wir noch keine Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.