Gasflasche explodiert: Ein Verletzter

Hamburg (dpa/lno) - Ein Mitarbeiter einer Hamburger Entsorgungsfirma ist durch die Explosion einer Heliumgasflasche verletzt worden. Der Mann hatte am Mittwoch die Müllcontainer eines Kaufhauses geleert, in dem sich drei Gasflaschen befanden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als dann die Presse in dem Müllwagen den Abfall zusammengedrückt habe, sei eine der mit Helium gefüllten Flaschen explodiert. Der Mitarbeiter erlitt dadurch den Angaben zufolge ein Knalltrauma. Wie die Gasflaschen in den Container für Gewerbemüll geraten konnten, war zunächst unklar. Normalerweise werden sie an den Hersteller zurückgesendet oder fachgerecht entsorgt.