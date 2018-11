Frau lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger flüchtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine 47 Jahre alte Frau ist am Dienstag im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Tatverdächtig sei ein 44 Jahre alter Türke, der seit längerem Streit mit seinen Nachbarn habe, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Aus noch ungeklärtem Grund habe er die Frau in der Wohnung eines Zeugen angegriffen und sie schwer am Hals verletzt. Anschließend sei er geflüchtet.

Die Polizei stürmte die Wohnung des Mannes mit Spezialkräften, nachdem das Amtsgericht dies genehmigt hatte. Die Beamten trafen den Verdächtigen aber nicht an, er sei weiter flüchtig, hieß es. Auch das Messer konnte trotz intensiver Suche auch auf Hinterhöfen und dem mutmaßlichen Fluchtweg nicht gefunden werden. Der Zustand der Frau sei nach einer Notoperation stabil. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.