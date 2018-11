Frau am Leinpfad niedergestochen: Ehemann in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 42 Jahre alter Mann, der seine Ehefrau auf offener Straße in Hamburg mit einem Messer niedergestochen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Es sei ein Haftbefehl gegen den Deutschen erlassen worden, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei am Montag.

Am frühen Samstagmorgen soll die Frau nach Angaben des "Abendblattes" als Sicherheitsbedienstete ein Gebäude am Leinpfad in Winterhude überprüft haben. Als die 42-Jährige wieder auf der Straße war, soll sie von einem Mann von hinten ergriffen, zu Boden gerissen und mit einem Messer am Rücken verletzt worden sein. Der Angreifer flüchtete, im Zuge der Ermittlungen stellte sich der Ehemann als mutmaßlicher Täter heraus. Die Frau kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr habe nicht bestanden, berichtete die Polizei. Sie war nach der Tat von einem Zeugen alarmiert worden. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung.