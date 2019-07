Farbanschlag auf das Haus von Katharina Fegebank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Farbanschlag auf das Haus von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) verübt. Dabei wurden mehrere Gläser mit schwarzer und weißer Farbe gegen die Gebäudefassade geworfen, teilte die Polizei am Montag mit. "Die Polizei ist mit 20 Streifenwagen ausgerückt und hat mehrere Personen überprüft. Sie konnten jedoch nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Eventuell gibt es einen Zusammenhang mit dem G20-Gipfel, der vor zwei Jahren in Hamburg stattfand. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.